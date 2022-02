Maailma suurimat lennukit pole enam

Kui palju reisijaid oleks taoline lennuk suuteline olnud peale võtma? Asja uurinud veebileht Simpleflying kinnitab, et kolmeklassilises konfiguratsioonis teoreetiliselt umbes 444 ehk vähem kui näiteks Airbus 380. Põhjuseks asjaolu, et lennuki sisetekid olid suhteliselt kitsukesed ja madalad. Lisavälistusteks reisilennukina kasutamises oli seegi, et An-225 seintes ei olnud aknaid ning väidetavalt oli hermeetiline vaid teatud osa lennukist.

Miks An-225 lennukit sõja eest pakku ei viidud? CNNi andmeil oli lennukilt eemaldatud üks mootor hooldustöödeks, mistõttu ei olnud võimalik teda venelaste sissetungi peale lihtsalt minema lennutada. Lootust, et lennuk taastatakse, siiski on: Ukraina riiklik ja mitmeid kaitsetööstusettevõtteid kuulav kontsern Ukroboronprom tegi avalduse, et lennuki ülesehitamine läheb maksma kuni kolm miljardit dollarit ning see raha nõutakse sisse Venemaalt.