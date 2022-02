SINNA JA TAGASI ⟩ Tahame uskuda, et normaalsus naaseb

Päev varem Kiievis käinud Eesti president lendas toetust avaldama tillukese Nextant 400XTi reaktiiviga ning saatjaskonda kuulunud Mattias Tammeti sõnul kaaluti minekut viimase hetkeni. Muide, see teatava autonoomsuse andev reaktiivlennuk, millega 22. veebruari õhtuks Tallinna tagasi saadi, on tõesti väike: ohutusbriifingu tegi stjuardessi asemel pea reisijate ruumi pistnud piloot ning kaasavõetud reisimoona söödi karpidest.

Kui idapoolsed alad on praegu reisimiseks üsna selgelt off-limits, siis välismaale mineku huvi paistab Eestis siiski olevat suur ning vastavalt sellele on korrigeerunud ka hinnad. Paljud lennud olid välja müüdud, laupäevasele airBalticu lennule Londoni Gatwicki lennujaama võis aga viimaseid kohti osta 517 euro eest (ja seda ühe suuna kohta, turistiklassis). Tõenäoliselt oli buum suuresti põhjendatav koolivaheajaga ning, nagu nentis Estraveli ostujuhtimise direktor Mauri Saarend, ka olukorraga, kus lendude pakkumine on pandeemiaeelse ajaga võrreldes vähenenud. Rahvuslikku lennufirmat, kes suudaks muutunud olukorrale ja klientide nõudluse kasvule kiiresti reageerida, meil aga paraku ei ole. Hoolimata kõigist Nordicasse külvatud miljonitest.

Raha aitab taskus hoida see, kui osta pileteid odavalt, ning märtsiski on Tallinnast võimalik leida pileteid näiteks Edinburghi või Milanosse tosina euroga suuna kohta. Juba paastukuu lõpuks – märkimisväärse optimismiga – müüb Wizz Air aga jälle lende Tallinnast Lvivi. Kas need ka toimuvad, on iseküsimus, kuid kindlasti oleks pileti ostmine toetusakt nii lennufirmale kui ka Ukrainale. Sõnum sisuga: me tahame uskuda, et normaalsus naaseb!