VIDEO ⟩ Eriline Eestimaa nurk, mida tullakse uudistama üle maailma

Kuidas Soomaa oma unikaalse looduse on saanud? Siin saavad kokku kolm veerohket jõge Lemmjõgi, Raudna ja Halliste. Lisaks langeb siin kokku mitu looduslikku eeldust. Pane valemisse veel tavaline Eestimaa sajune ilm ning ongi kena üleujutus käes!

Tõukekelgumatk Soomaal on üllatusterohke ettevõtmine. Olgu kohe öeldud - see on sportlikum kui me arvasime. Aga ka palju lõbusam. Kelles tuksub loodussõbra süda saab siinsest vaatemängus tõelise elamuse. FOTO: Annaliis Laidre

Soomaad võib vaadelda nagu suurt, kõrgemate rabaservadega kaussi kuhu vesi kokku voolab ning laiad maa-alad vee alla jätab. Vesi lainetab siin paigus, kus tavaliselt oleme harjunud kuiva jalaga käima - luhtadel ja metsa all, teedel ja radadel ning loksul muretult ka üle kraaviservade.

Tõukekelgul pole jalgupidi vees sulistamise vastu midagi - lähebki teine libedamalt edasi. Küll aga pole peegelsileda jääga ülearu harjunud meie jalad. Mul on küll talla all tõhus protektor, aga täna jääb sellest väheseks. Meie Soomaaa matkakeskuse giid Dagmar on aga kõigeks valmistunud. Juba kraamib ta välja igas mõõdus naelad, mille saame kummidega mugavalt talla alla kinnitada.

Soomaa on väga vesine, aga samas ka ainaadse loodusegaa kant. Kui meie tunneme nelja aastaaega, siis Soomaal on neid tervelt viis! FOTO: Annaliis Laidre

Alguses mulle miskipärast tundub, et tõukekelk sõidab ise ja matkaja saab niisama laisalt kaasa liuelda. Nii see loomulikult pole! Päris tõhusasti tuleb jalaga hoogu juurde anda, et kaadervärk liiguks. Kuid keeruline see pole, pigem lõbus.

Kui saabudes on vihmases talveilmas pigem veidi rõske ja jahe olla, siis õige pea on nahk nii kuum, et aurab! Hästi me seda va tõukekelguga sõitmise trikki muidugi ei oska. Minuga on koos ajakirjanik Annaliis Laidre, kes küsib lootusrikkal toonil: «Ei tee sohki või? Matkamegi kogu pika tiiru ära?» Mina leian selle peale, et sohki võiks ikka teha, see muudab igasuguse sportliku ettevõtmise lõbusamaks.

Taldade all kõik plärtsub, aga tunnen end kõige selle keskel vähemalt sama õnnelikuna nagu Põrsaisa «Põrsas Peppa» multikast. Külm ei hakka. Iga paarisaja meetri peale muutub matk aina toredamaks.

Sportliukust vaatest on see just see asi, mida ette võtta erinevas füüsilises vormis seltskonnaga metsa tulles. Siin pole kellelgi suurt edumaad, kõik on võrdselt algajad ja saavad metsa all mõnusasti kulgeda. Samas kambas saavad matkata nii lapsed kui vanaisad, kerged ja kaalukad. Libisev ala harrastajale erilisi nõudmisi ei esita.

«Soomaa on üks megaaeriline koht! Loodus on siin väga ilus. Ja tõukekelgumatk on väga sportlik. Siin viitsivad ennast natuke liigutada isegi need, kes üldse sporti ei tee,» on meie kindel veendumus matkatiiruga lõpule jõudes.

Matkajuht Dagmar on rõõmsameelne ja entusiastlik. Retke lõpuks kostitab ta meid kuuma astelpajujoogi, omatehtud pirukate ja datlitega magusaks muudetud energiapallidega. Kõik on imehead. Aga tuju on tegelikult niigi hea - ükski õige eestlane ei löö väikese vihma ees vedelaks.

Soomaa matkajuht Dagmar FOTO: Kristina Herodes

Ainulaadne paik, mida tullakse uudistama üle maailma Kui tavaline on 4 aastaaega, siis Soomaal on neid viis. Eraldi aastajaks loetakse üleujutuse aeg, mis tavaliselt tuleb jääminekuga, aga võib ette tulla ka soojal talvel. Matkale saab Soomaal minna tõukekelguga nagu tegime meie, räätsadega, kanuuga ja isegi ratastooliga. Matku korraldatakse nii päeval kui öösel. Matkadel tagatakse osalejate turvalisus, nii on Soomaa.com välja teeninud Siin on turvaline märgi. Ohutuse tagamiseks jälgivad giidid kõiki riiklikke regulatsioone, tagatud on distants ja desovahendid. Haigeid matkale ei lubata.

Jää on põrgulibe, jalgade alla tuleb kinnitada spetsiaalsed naelikud. Need imeasjad sobivad iga saapa alla ja oh imet - üldse pole enam libe! FOTO: Kristina Herodes