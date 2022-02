Island kaotas kõik koroonapiirangud

See tähendab, et enam pole Islandile reisimiseks vajalik eelnev registreerumine, koroonatõendi esitamine ning PCR või antigeeni test, mille puudumisel võis trahvida kuni 100 000 Islandi krooniga (705€). Ühesõnaga, Islandile reisimine on alates reedest täpselt samasugune, kui enne pandeemiat. Vajalik on vaid reisidokument.

Islandi valitsuse otsuse taga on riigi peaepidemioloogi soovitus, mille kohaselt igapäevaselt registreeritakse küll 2100 kuni 2800 nakatumisjuhtu, kuid tõsiste juhtumite arv pole samas proportsioonis kasvanud. Islandi 368 000 elanikust 110 000 on nakatumine registreeritud, kuid antikehade testide põhjal hinnatakse, et veel umbes sama arv inimesi on selle läbi põdenud ilma diagnoosita ehk kuni 80% inimestest on praeguseks olemas antikehad.