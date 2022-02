KOŠMAARNE RINGREIS ⟩ Odavlennufirma solgutas reisijaid pool ööpäeva mööda lennujaamasid

Soome ajaleht Ilta Sanomat on avaldanud artikli 18. veebruari hommikul Norwegianiga Helsingist Londonisse lennata lootnud umbes 160-170 reisija jubedatest kogemustest. Nimelt ei suutnud lennuk Londonis möllanud torm Eunice tõttu maanduda ja pärast kahte ebaõnnestunud katset võttis kapten suuna uuele lennujaamale, milleks osutus olevat umbes kahe lennutunni kaugusel olev Kopenhaagen. Taanis hoiti ägeda turbulentsi tõttu palju kannatanud reisijaid tunde lennukis kinni ning meeskond ei pakkunud selle aja jooksul väidetavalt neile tilkagi vett, isegi mitte lastele. Info, mida reisijaile anti, oli ajalehele infot jaganud reisija Darren Trofimczuki sõnul aga ebaselge, näiteks kõneldi algul, et 41 reisijat võivad lennukist väljuda ja saada broneeritud ümber lendudele Taanist Kopenhaagenisse, 30 peavad reisima sihtkohta läbi Stockholmi ning ülejäänud viiakse tgasi Soome, kust nad saavad Londonisse alles pühapäeval ehk 20. veebruaril. Mõne aja pärast teatati, et Taani kaudu broneeritakse ümber vaid 25 kundet ja ülejäänud on sunnitud Soome tagasi sõitma. Osa reisijaid hakkas kannatama paanika all, kuid lennukist lubati nad välja alles siis, kui reisijad olid helistanud Taani politseisse ja lennufirma esindajad olid teatanud, et salongist lahkudes ei kanna lennukompanii mingit vastutust nende edasise käekäigu eest.