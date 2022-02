Maailma suurim kruiisilaev läheb peagi uhkele avareisile

Kruiisifirma Royal Carribeani ja ka maailma suurimaks reisilaevaks on 362 meetrit pikk Wonder of the Seas, millel pikkust isegi 30 meetrit rohkem kui USA hiiglaslikel Nimitz klassi lennukikandjatel. Reisijaid mahuks uuele laevale maksimaalselt 6988 (näiteks Elvas elab vaid 5616 inimest), kuid üldjuhul ei pakita alusele kruiisitajaid rohkem kui 5734, kelle eest kannavad hoolt umbes 2300 meeskonnaliiget. Üks on kindel: suurim Eesti lipu all seilav reisilaev ehk Silja Europa tundub uue kruiisikoljati kõrval päris pisike.

Silja Europa võib olla suurim kruiisilaev Läänemerel, kuid võrdluses uue iludusega mõjub ta üsnagi nääpsukesena. FOTO: Postimees, Internet

Wonder of the Seas pardal on muude meelelahutusvõimaluste kõrval kasiino, kaljuronimisseinad, minigolfiala, välikino, jooksurada ja uljastele adrenaliininarkomaanidele enam kui kümne teki jagu allatuhisemisrõõmu pakkuv liutoru Ultimate Abyss. Restorane on kokku kakskümmend, basseine aga neli.

Wonder of the Seas pakub ohtralt meelelahutusvõimalusi: kodumere soojale kliimale kohaselt ka vabas õhus. FOTO: Royal Caribbean

Prantsusmaal ehitatud ja juba 2016. aastal kiilu saanud hiiglase käikulaskmine on koroonapandeemia tõttu kõvasti veninud ning ka kruiisifirma plaanid tema rakendamisel on samuti muutunud: kui algul taheti 17 tekiga (mõningatel andmetel aga koguni 18 tekiga) superalus panna seilama Shanghai ja Hong Kongi sadamatest ning mullu avalikustati plaanid kasutada laeva 2022. aasta suvel Vahemerel, siis hetkeseisuga müüb Royal Caribbean Wonder Of The Seasi kruiise hoopis troopilistel Kariibi mere saartele.

Wonder of the Seas pardal on sviite kokku 175 ja rõduga kajuteid 1435. FOTO: Royal Carribbean

4. märtsil teeb ujuv glamuurikoloss ka oma kauaoodatud avareisi, mis viib Fort Lauderdale sadamast Floridas merele kaheksaks päevaks. Kruiisile, mille jooksul väisatakse Haitit, Puerto Ricot ja Bahamat. Reisile on veel vabu kohti ning hind merevaatega kajutites algab

978 dollarist (umbes 865 eurot). Hind sisaldab ka enamusi laeval pakutavaid sööke ja osasid jooke ning meelelahutusvõimalusi, kuid näiteks internetiühenduse, ekskursioonide, alkoholi (ja osade mittealkohoolsete jookide, näiteks jäätee) eest tuleb maksta lisaks. Ka pole hinnas jootrahad.

Täpsemalt võib Royal Carribeani kruiisihindades sisalduvaid tingimusi uurida siit, hetkel müüdavate kruiiside loetelu leiab aga siit. Muide, alates veebruari lõpust ei nõua Royal Caribbean vaktsineeritud külastajatelt enam maski kandmist.