MURRANG ⟩ Ajalehe kinnitusel hakkab Iisrael 1. märtsist laskma sisse ka vaktsineerimata turiste

«Avalikkuse usalduse säilitamiseks ja tagamaks, et Iisraeli kodanikud järgiksid valitsuse juhiseid ja otsuseid, on vaja riik avada, kui olukord paraneb ja see on oluliselt paranenud,» teatas Iisraeli peaminister Naftali Bennett pühapäeval, vahendab ajaleht Jerusalem Post.