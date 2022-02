Millised Tallinna lendavad lennufirmad on kõige «koroonaturvalisemad»?

Kokku sai viis tärni ehk kõrgeima võimaliku hinde 18 lennufirmat (näiteks Oman Air, Qatar Airways, Vietnam Airlines, Singapore Airlines ja Aeroflot) ning neist peaaegu kõik tegutsevad Aasias. Ameerika lennuettevõtteid ei pääsenud kiitasaanute hulka mitte üks, Euroopast aga kaks: Air France ja airBaltic! Või ehk kolm, kui lugeda ka Aeroflot Euroopa lennuettevõtteks, mis sest, et enamus Venemaast paikneb Aasia mandril.

Neli punkti viiest saanute hulka kuuluvad näiteks Aegean Airlines, Finnair, Lufthansa, Turkish Airlines ja Ryanair, «kolmemeeste» nimekirjas on eestlastele tuttavamatest lennufirmadest Wizz Air ja LOT Polish Airlines. Lingi täistulemustele leiab loo lõpust.

Skytraxi ohtrasõnaliste kriteeriumite kohaselt kinnitab viie tärniga lennufirma pärgamine näiteks, et «töötlemisstandardid arvestavad kõiki praktilisi kontaktivaba tehnoloogia elemente, klientidega tegelemist ja sotsiaalse distantseerumise protokolle registreerimisel, pardaleminekul ja saabumisel» ning võib öelda, et vähemasti üht teeb viis tärni kogunud airBaltic küll paljudest lennufirmadest teisiti: Läti lennuettevõtte veebilehe kinnitusel ei lasta pardale reisijaid, kelle kehatemperatuur on üle 37.8 kraadi. On sel aga mõtet, eriti arvestades, et palavik võib tekkida kümnete erinevate haiguste tõttu (veebileht Inimene.ee nimetab viirusinfektsioonide kõrval sagedasemateks kehatemperatuuri tõusu põhjustajateks bakteriaalseid infektsioone, neeruvaagna põletikku, ravimite kõrvalmõjusid ja artriite), koroonaviirust võib kanda aga üldse ilma palavikuta, eriti esimestel nakatumisjärgsetel päevadel?

Läti lennufirma ei lase lennukisse 37.8 või kõrgema kehatemperatuuriga kliente, võideldes nii erinevate viiruste leviku vastu. FOTO: Kuvatõmmis Air Balticu kodulehelt

Populaarses lennundusteemalises keskkonnas Flyertalk on kommentaatorid kriitilised mitmete Skytraxi poolt arvesse võetud parameetrite (pindade desinfitseerimine, näomaskide kandmisele kannustamine, toidu- ja joogi pakkumise protokollide muudetus) suhtes. Kasutaja «rylan» arvab näiteks: «Covidi-teater jätkub. Pikka aega hästi teada, et peamine levimisviis on aerosoolne» ja kasutaja «strickerj» imestab: «Kas me teeskleme endiselt, et COVID levib pinnakontakti teel?»

Omaette küsimuseks ( nagu on meenutanud ka väga populaarne reisiblogija The Points Guy) on see, kas Skytrax on üldse tõsiseltvõetav, sest ettevõte küsib lennufirmadelt auditeerimise eest raha neid samal ajal «objektiivselt» hinnata püüdes.