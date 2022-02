Kaks väga eksootilist (ja erinevat) Aasia maad tegid veel piirid lahti

Alates 14. veebruarist on turistidel võimalik karantiinivabalt siseneda Mongooliasse (Eesti kodanikel on selleks vaja viisat, mida välisministeeriumi andmeil saab taotleda ka Evisa internetilehelt). Nõutav on vaktsineeritus kahe doosiga ja 72 tundi või vähem vana negatiivne PCR-test. Neil, kes on koroonaviirust põdenud viimase nelja kuu sees, võib PCR-test Amicus Mongolia veebilehe väitel olla ka positiivne. Oluline on arvestada, et märtsi lõpuni pääsevad riiki vaid lennureisijad: Turkish Airlinesil on lennud Ulaanbaatarisse näiteks Istanbulist, MIATil aga Frankfurdist.