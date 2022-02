VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Minu Goa: «Panen selga sobivad kaltsud ja asun teele ainsasse lahti olevasse joogakooli.»

Ehkki olen korduvalt üritanud joogat armastama hakata, pole see mul õnnestunud. Ma ei ole väga paigal istuja inimene, välja arvatud siis, kui paigal istumine toimub heas seltskonnas, Prosecco ja joint näpus. Jooga on aga just kohal ja paigal ehk ühes asendis olemise kunst. Peaks mainima, et kuradi ebamugavas asendis olemise kunst. Endasse vaatamine, aeglased hingetõmbed ja kõik muud selle «praktika» osad käivad mulle rohkem või vähem ajudele. Sellegipoolest tajun ma, et jooga võiks mulle anda midagi, millest mul on puudus, ja olen seetõttu üritanud aeg-ajalt teemasse süveneda. Mõistagi ka Goas – kuidas siis mitte?

Koerad on just saanud minu ja Jessie kokku keevitatud õhtusöögi. Koerad on rohkem kui rahul, sest viimased kuud on nad pidanud piirduma hommikusöögiga, õhtusöök tekkis programmi alles nädala alguses, pärast mitmepäevast Michaeliga vaidlemist. Koer Puma istub täiesti võimatus asendis minu hurtsiku ees toolil. Tool on talle liiga väike – Puma on suuremat sorti ilus kõhn koer. Koera käpad on täiesti laiali, kael aetud kuhugi vasaku õla peale ja selgroog moodustab kena U-tähe. Puma on profijoogi, tal on igas asendis mugav. Peaasi, et kõht täis ja kärbsed ei tüüta. Mina seisan oma hurtsiku ees, sest lähen parasjagu joogatundi: panen selga sobivad kaltsud ja asun teele ainsasse lahti olevasse joogakooli. Hooaeg pole veel alanud, hooajal on Arambolis neid koole kõvasti rohkem. Tee kulgeb mööda hotellide ja kohalikule rahvale kuuluvate majade tagahoove.

Siin-seal passivad õhtuvärskuse saabumist ja mudalompide õndsat kombot nautivad pühvlid. Uurin pühvlitelt, kust saab mozzarella’t, sest nende piimast seda ju tehakse. Mulle vaatavad vastu niisked tumedad silmad, milles peituvat sõnumit on võimatu dešifreerida. Otsustan, et mozzarella küsimuses selguse saamiseks tasub külastada mõnda viisakamat restorani. Võimalik, et sealsed töötajad on jutukamad kui mudavanne nautivad pühvlipered.

Sedasi pühvlitega telepaatilist sidet luua püüdes jõuan joogakooli. Kool koosneb paarist selle distsipliiniga püsisuhte otsijatele mõeldud bangalost ja katusega kaetud betoonterrassist. Terrassi ääres istub väike grupp tundi tulnud tegelasi. Istun eemale, sest ma ei viitsi täna kellegagi suhelda, pealegi paistab mulle juba kaugelt, et tegemist on Ameerika esohipsteritega. Erinevalt segadust ning rõõmu külvavatest vene esohipidest on tegemist väga igava inimtõuga, kelle maagiliseks oskuseks on rääkida veniva New Yorgi aktsendiga erakordselt tüütut juttu, edastades üldtuntud fakte nii, nagu need oleksid sind parasjagu ruineeriva indiviidi isiklikud avastused, mis muutsid tema maailma ja nüüd peab ta muutma sinu oma. Sest meditatsioon on ju täiesti «äh-meizing!».