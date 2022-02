NÄDALA REIS ⟩ Veel paar surma Niilusel

Egiptuse arhitektuur ja kultuur on teinud mitu uperpalli Abu Simbeli templite ehitamise ajast alates, ent kui midagi on jäänud, siis see on vaimustus kõigest vaaraolikult suurest. Abu Simbel annab võimaluse imetleda president Gamal Abdel Nasseri ajal Assuanisse ehitatud tammi mõju – maailma üht suurimat inimtekkelist järve, millele Abu Simbeli templi kujude pilk nüüd tüünelt suunatud on. FOTO: Silvia Pärmann