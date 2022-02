SINNA JA TAGASI ⟩ Kas Pärnu on turvaline?

Tõsi, lund on Pärnus vähem kui Tallinnas ja kohati, imede ime, on näha koguni mustavaid kõnniteid. Need läänelikult puhastatud jalgteed – vähemasti paari maja ees – olidki igikeltsas Tallinnast tulnule ehk kõige suurema ohhoo-väärtusega atraktsioon, kuigi EASi korraldatud pressireisi eesmärk oli demonstreerida, kuidas keset everestlikke koroonalaineid kodumaal puhata saab.