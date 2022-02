Tallink avab reedel Stockholmi liini: laev pea välja müüdud

«Hetkel on homsel väljumisel veidi üle 2000 reisija, seega ega palju enam saadaval polegi. Hinna kujundab nõudlus ja vabade kajutite olemasolu konkreetses kategoorias,» kommenteeris Tallinki pressiesindaja Katri Link ja lausus, et ajalooliselt on piletid vahel olnud veelgi kallimad.