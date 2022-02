Viis ägedat ja uut (öö)rongi Euroopa avastamiseks

2021. aasta detsembris käivitatud uus rongiliin Viini ja Rumeenia suuruselt teise linna Cluj-Napoca vahel säästab seiklejaid edaspidi tülikast ümberistumisest Budapestis, kuid pakub samas poole ööpäeva jagu romantilisi vaateid akna taga muutuvale maastikule. Keskaegse hõnguga sobivalt ka Transilvaania pealinnaks kutsutud Cluj Napocast (Rumeenia suuruselt teine linn, kuigi elanikke veidi vähem kui Tallinnas) väljub otserong näiteks 15. märtsil kell 7.39 hommikul ja saabub Austria pealinna pärast ligi kahte tosinat vahepeatust kell 17.21 õhtupoolikul. Teistpidises suunas saab aga sõita sõba silmale lastes: väljumine Viinist on 19.42 ja Transilvaanias ollakse pärast vahepeatusi sellistes paigakestes nagu Törökszentmiklos ning Püspökladany kell 07.19 järgmisel hommikul. Pileti hind näiteks 15. märtsiks algab rongifirma CFR Călători kodulehe andmeil 152 leust (31 eurost).

Viinist saab omakord juba veidi üle kahe kuu - täpsemalt 13. detsembrist 2021 - Austria rongiettevõtte ÖBB Nightjet öörongiga romantikapealinn Pariisi. Väljumised kummaski suunas toimuvad kolmel korral nädalas: esmaspäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti Viinist ning teisipäeviti, reedeti ja pühapäeviti Pariisist. Väljumine näiteks 14. märtsil on kell 19.40, kell 22.18 ollakse Salzburgis ja veidi pärast südaööd jääb selja taha München, kell 05.16 jõutakse hapukapsaroogade poolest kuulsa Alsace piirkonna pealinna Strasbourgi ning lõppsihtjaam Pariis tervitab saabujaid värskete saiakeste lõhnaga kell 09.42 hommikul. Piletihinnad antud päevaks algavad 69 eurost mugavas toolis ja 109.90 eurost kahekorruselisel naril (Couchette) reisides. Teoorias on võimalik broneerida reisiseltskonnale ka terve omaette sektsioon fikseeritud hinna eest, näiteks nelja reisija puhul algab hind 237.60 eurost sektsiooni kohta. Rohkem infot võib leida Nightjeti veebikodust.

Pariisist võib omakorda suuna võtta konkureerivale moepealinn Milanole, sest kahe metropoli vahel liikleb mullu detsembrist lisaks prantslaste TGVle ka itaallaste kiirrong Frecciarossa ehk "punane nool", mis teoreetiliselt suuteline arendama kiirust 300 (mõningail andmeil aga koguni 400) kilomeetrit tunnis. Hommikune väljumine Gare de Lyoni rongijaamast on näiteks 15. märtsil kell 06.35 ja saabumine Milano Centralesse leiab aset juba 13.50. Odavaimad hinnad selleks päevaks algavad 35 eurost suuna kohta, kuid nõudlikumad reisijad võivad sõidu broneerida näiteks vaikses Business Silenzio klassis (kus hind sisaldab ka kergeid snäkke ja jooke) 42 euro eest või Business Alegro sektsioonis, kus väljenduda saab temperamentsemalt. Ülima mugavuse soovijaile on mõeldud suurte ja üksteisest eraldi asetatud nahktugitoolidega reisiklass Executive, kus sõidu hind algaks 15. märtsil 165 eurost. Sõiduplaane ja hindu saab uurida siit .

Pisut põhjapoolsemat marsruuti pidi kulgeb aga mullu hilissügisest uus öine rongiliin Amsterdamist Zürichisse; rong väljub mõlemal suunal igal õhtul. Amsterdami pearaudteejaamast on start näiteks 15. märtsil kell 20.28 ja pärast ligi tosinat tundi saabutakse (selja taga peatused näiteks Frankfurdis, Baden-Badenis ja Baselis) Zürichisse kell 08.05 hommikul. Hinnad selleks päevaks on artikli avaldamise seisuga NS i kodulehel 37.90 eurot teises ning 57.90 eurot esimeses klassis.

Uutest liinidest on linnulennul pikim Viini ja Pariisi vaheline: peaaegu tuhat kilomeetrit. Tegelikult peavad vägevaist vedureist veetud vagunid oma teel olema märksa rohkem. FOTO: Kuvatõmmis gcmap kodulehelt

Samas võib alates saabuvast suvest Pariisi asemel tagasi ida poole suunduda mugavalt ka Brüsselist, kust läbi Antwerpeni, Amsterdami, Hannoveri, Berliini ja Dresdeni jookseb edaspidi kolmel korral nädalas uus öine rongiliin Prahasse, mille piletid peaks veebilehel European Sleeper tulema müüki aprillikuus. Nagu kirjutas 15. veebruaril ajaleht The Brussels Times, on tšehhide Regiojeti ja madalmaalastest (ehk hollandlastest ja belglastest) raudteeärimeeste ühise ettevõtmise detailid kiires muutumises: viimaste arengute kohaselt on rongi läänepoolseimaks lõppjaamaks Brüsseli asemel Ostendi rannikulinn Flandriast, kust plaanitakse pakkuda ka laevaühendusi üle mere asuvasse Ühendkuningriiki.