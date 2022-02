Vietnami Sotsialistlik Vabariik hakkab samuti turismile avanema

Alates 15. veebruarist kaotab Vietnami Sotsialistlik Vabariik viimased piirangud rahvusvaheliste lendude saabumisele ning täisvaktsineeritud või viirushaiguse seljatanud turistid peavad broneeritud majutuses olema karantiinis vaid 3 päeva, teatab uudisteleht France24. Nõutud on ka reisieelne test. Ajalehe VN Express väitel kaalub Vietnam riiki sisenemise korra lihtsustamist nende riikide kodakondsetele, kes said viisata Vietnamisse sõita enne koroonapandeemia vallandumist (näiteks kehtis see privileeg Valgevene, Soome, Kõrgõzstani, Brunei, Venemaa ja Rootsi kodanikele).