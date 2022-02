Uus lennuliin otse Krügeri rahvusparki

Saksamaa puhkuselennuliin Eurowings Discover alustab novembrist lendudega Mpumalanga rahvusvahelisse lennujaama, mis teenindas seni peaasjalikult Lõuna-Aafrika siselende. Peaaegu 19 000 ruutkilomeetrit Krügeri rahvusparki kaema minna soovijaile teeb see liin kohalesaamise kergemaks, sest ära jääb ümberistumine Johannesburgis. Samas tuleb arvestada, et Saksamaalt Krügeri rahvusparki suunduv ja sealt naasev Airbus 330 teeb tee peal vahemaandumise Namiibia pealinnas Windhoekis. Edasi-tagasi lennud algusega Tallinnast (sisaldades Lufthansa ühenduslende Frankfurdini) algavad praegu 568 eurost. Hind on kahtlemata soodne, kuid nagu Lufthansa grupi ettevõtetel halvaks tavaks, ei sisalda kõige odavam hinnatüüp äraantavat pagasit, vaid see tuleb osta lisatasu eest.