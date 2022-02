SINNA JA TAGASI ⟩ Luuvalupäev Tallinna linnas

Varsti on märts, rituaalne hea teeninduse kuu. Juba üheksateistkümnendat korda. Taas räägitakse vajadusest märgata häid teenindajaid ja neid kiita ning see on kahtlemata kiiduväärt eesmärk. Aga andke siis ka raha. Auhinnad parimatele (mullu mh tammepuust lõikelaud ja ilukaubamaja 20-eurone kinkekaart) on ju puhas homöopaatia. Sest me kõik teame, mis meie teeninduskultuuri krooniliselt aneemiliseks muudab: väike palk.