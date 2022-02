VAATA PILTE ⟩ Karm kriitika: Finnairi uued äriklassi istmed sobiks pigem mõnele odavlennufirmale

Põhilised muutused uutes lennukisalongides:

Täiesti uue kontseptsiooniga äriklass.

Esmakordselt on kauglendudel lisandunud Premium Economy teenindusklass.

Kerge värskenduse on saanud ka turistiklass.

Algatuseks on Finnairil kaks uue salongiga Airbus A350 lennukit (OH-LWS ja OH-LWD), 2023. aasta lõpuks, kui Finnairil täitub 100 tegutsemisaastat, peaks uuendatud salongi saama kõik A350 ja A330 lennukid. Mis liinidel uusi istmeid esimesena näha saab, selgub 1. märtsil, kuid teadaolevalt pannakse uuendatud A350 kõigepealt käiku Jaapanisse suunduvatel liinidel. Veelgi varem võib uuendatud sisemusega lennukeid näha Euroopas, kus uusi lennukeid mõnel Euroopa liinil testitakse. Alates märtsist tulevad müüki ka premium economy teenindusklassi piletid, millega saab lennata alates 11. maist 2022. Kokku läheb lennukite uuendamine Finnairile maksma 200 miljonit eurot.

Airbus A350 saab olema kahes konfiguratsioonis:

278 istmega – 43 äriklassis, 24 premium economy ja 211 turistiklassis

321 istmega – 30 äriklassis, 26 premium economy ja 265 turistiklassis

Airbus A330 tuleb kokku 279 istmega – 28 äriklassis, 21 premium economy ja 230 turistiklassis.

Finnair on uuendatud salongide sisekujunduseks valinud senisest tumedamad toonid, mis jätavad soliidse mulje.

Äriklass

Äriklassi istmed tulevas 1-2-1 konfiguratsioonis. Vast kõige radikaalsemaks uuenduseks on see, et Airlounge’iks nimetatud istmete seljatoe nurka ei saa muuta. Põhimõtteliselt on istmetel kaks asendit – istumisasend ja magamisasend, kus jalatoed on üles tõstetud.

FOTO: Finnair

Istmete juures on USB-A, USB-C ja laadimispesa, meelelahutussüsteemi ekraan on 18’’.

FOTO: Finnair

Kui nüüd istmete juurde tagasi tulla, siis võib ette kujutada, et istmete seadistamiseks vajalikest mootoritest loobumisega saavutab Finnair kenakese kokkuhoiu nii soetamis- kui hoolduskulude pealt. Lisaks on sellised mehhanismideta istmed kergemad, mis annab säästu kütusekulude pealt.

FOTO: Finnair

See kõik on lennufirma seisukohast muidugi tore, aga kas ka reisija seisukohast? Kujutame ette 7-8-9 tundi kestvat päevast lendu, kus sul puudub võimalus istme seljatuge isegi natuke alla lasta. Äriklassi üks mõnusid ongi leida mugav istmeasend ja lendu nautida. Finnairi selgitus, et nad pakuvad kodudiivani tunnet, ei veena kohe üldse. Ausalt öeldes sobikski Finnairi uued äriklassi istmed pigem mõnele kauglende tegevale odavlennufirmale, kui premium lennufirmale.

FOTO: Finnair

Väga palju asendeid, kuidas äriklassis olla ei tahaks

Sel «kodudiivanil» on veel üks asi puudu – pole ka peatuge. Mis mõttes nüüd selle pealt kokku hoitakse?

FOTO: Finnair

Kui istme asendi reguleerimise võimaluse ja peatoe puudumine ei tundu piisavalt halb, siis lisame siia veel magamisasendi puhul üliväikese jalgade ruumi ja magamisasendi sunnitud nurga all. See kõik on piisavalt ebamugav ka lühemale inimesele, aga kui sulle on pikkust antud, siis võib magamine juba paras piin olla.

FOTO: Finnair

FOTO: Finnair

Aga samas tuleb nentida, et Finnair on oma äriklassi pakkumisega halvas mõttes stabiilne – nende äriklassi light pilet