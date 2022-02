ÜLEVAADE ⟩ Kuhu saab Euroopas ilma testimiseta reisida?

Reisieelse testimise nõuet pole reisijatele, kelle vaktsineerimiskuur on lõppenud vähemalt 14 päeva enne reisi, kuid mitte varem, kui 270 päeva. Ühedoosilise Jansseni vaktsiini puhul on vajalik tõhustusdoos vähemalt 14 päeva enna reisi.

Euroopa Liidu riikidest saabuvad vaktsineeritud reisijad on testimisest vabastatud . Enne Prantsusmaale reisimist on vajalik täita piiriületaja ankeet ( Passenger Locator Form ).

Euroopa Liidu riikidest saabuvad vaktsineeritud reisijad on testimisest vabastatud. Vaktsineerimistõend kehtib 270 päeva. Enne reisi on vajalik täita tervisevorm .

Eelneva taustal on teatavaks erandiks Austria, kus ilma tõhustusdoosita ja osadel läbipõdenud reisijatel on PCR test kohustuslik. Austria.info pakub välja hulk erinevaid stsenaariume:

Kui Austria kõrvale jätta, siis on EL digitaalse vaktsineerimistõendiga Euroopa Liidus reisides testimisnõuded tänaseks minevik. Küll aga tuleb jälgida, et vaktsineerimistõend ka kehtiv oleks. Vaata sellel teemal uudist Euroopa riigid piiravad vaktsineerimistõendi kehtivusaega. Ja võimalik, et enne reisi tuleb digilugu.ee vaktsineerimistõendit uuendada.