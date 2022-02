Alates homsest saavad Rootsi Põhjamaadest, Euroopa Liidust ja Euroopa Majanduspiirkonnast reisida kõik. Leevendatud on ka siseriiklikke regulatsioone, mis olid nii ehk naa ühed Euroopa leebemaist. Eestisse naasta soovijad peavad aga arvestama, et need, kes pole vaktsineeritud või on seda teinud enam kui 9 kuud tagasi, peavad Eesti valitsuse korralduste kohaselt jääma eneseisolatsiooni seitsmeks päevaks ja seda isegi siis, kui nende test oleks negatiivne. Täpsemalt võib Eestisse sisenemise uusi reegleid vaadata lehelt kriis.ee.