Põdesid äsja koroonaviirust? See Kariibi mere saar ootab külla!

Madalmaade kuningriigi autonoomseks olev Aruba saareke on uuendanud oma piiripoliitikat ja lubab turiste nüüd maale nii negatiivse PCR-testi kui ka antigeenitesti alusel. Vaktsineeritud saavad ilma testita riiki siis, kui tehtud on ka tõhustusdoos. Äsja koroonaviirust põdenuil on aga võimalik üles laadida värske positiivne test. Värske tähendab testi, mis on vähem kui 12 nädalat ja rohkem kui 10 päeva vana.