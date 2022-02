Austraalia avab vaktsineeritud turistidele piirid

BBC teatel on alates 21. veebruarist vaktsineeritud reisijail viisa olemasolul võimalik taas Austraaliasse reisida. Austraalia aukonsul, kellega Postimehe reisiveeb kontakteerus, ei olnud täiesti kindel, kas elektrooniliste e-viisade väljastamine on juba alanud ning soovitas lisainfot uurida Austraalia valitsuse kodulehelt, öeldes, et ei aukonsulaat ega saatkond Stockholmis viisadega ei tegele. Lisainfot reisi plaanides on mõistlik ammutada Eesti välisministeeriumi Reisi Targalt leheküljelt (kus uudise avaldamise seisuga oli küll veel kirjas, et Austraalia piirid on suletud) ning Austraalia valitsuse temaatilisel Covid-19 lehelt.