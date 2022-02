British Airways toob snäkid tagasi, sest kõige eest rahakorjamine osutus veaks

2016. aastal lühilendude turistiklassis tasuta pardateeninduse lõpetanud British Airways on uue juhi Sean Doyle isikus mõistnud, et tegu oli veaga, sest produkt läks sarnaseks konkureerivate odavlennukompaniide poolt pakutava lennukogemusega. Nüüd on Doyle ajalehe Daily Record teatel klientidele saadetud pöördumises kinnitanud, et tasuta vesi ja snäkid tulevad tagasi ning toidu kvaliteeti parandatakse ka kõrgemates teenindusklassides. Väärib märkimist, et British Airwaysi Speedbird Cafe hinnad on paljude konkurentide poolt küsitavaga võrreldes pigem mõõdukad: näiteks 35 grammine pakk kartulikrõpse maksab vaid 1.35 naela (umbes 1.6 eurot) ning 110 grammine mustikakoogike 2 naela ja 50 penni (umbes 2.95 eurot).