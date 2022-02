Nime muutev Türgi maadleb inflatsiooniga, kuid valuutakursid teevad reisija elu üsna soodsaks

President Erdoğan teavitas aastavahetuse paiku, et Türgi uueks nimeks peab inglise keeles olema edaspidi Türkiye (millest vajaliku täpitäheta riikides on juba kasutusele võetud versioon Turkiye). Türgi türgikeelseks nimeks on Türkiye Cumhuriyeti ehk Türgi vabariik olnud juba 1923. aastast.Jaanuaris tuli kinnitus, et lähinädalail muudab Türgi oma nime ära ka ÜROs. Põhjus, miks Türgi ingliskeelses maailmas enam Turkey olla ei taha, on ilmne: lisaks kalkunile tähendab «turkey» inglise keeles ka läbikukkumist ning rumalat inimest.