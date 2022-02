TRANSATLANTILINE TURISM ⟩ USA lennufirmad paluvad president Bidenit, et testinõue kaoks

CNBC teatel võttis Valge Maja koronaviiruse reageerimise koordinaatori Jeffrey Zientsiga ühendust selliseid lennundushiiglasi nagu Delta, United ja American esindav lobigrupp Airlines for Amerika, apelleerides COVID-19 laialdasele levikule kõigis 50 osariigis, suurenenud immuunsusele, kõrgemale vaktsineerimismäärale ning uutele ravivõtetele. Biden karmistas detsembri lõpus Ühendriikidesse reisimise tingimusi, kärpides lennueelse testi tegemiseks lubatud aega 72 tunnilt 24 tunnile. Sisuliselt on USAsse lubatud reisida vaid vaktsineeritud isikuil. Eesti välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehe andmeil võivad mittevaktsineeritud täiskasvanud saada erandina riiki siseneda näiteks siis, kui ollakse diplomaatilisel või ametlikul valitsuse tööreisil või esitatakse tõendi selle kohta, et vaktsineerimine on meditsiiniliselt vastunäidustatud jne. Koroonaviiruse läbipõdenud isikud võivad esitada positiivse testitulemuse, mis on saadud mitte varem kui 90 päeva enne USAsse suunduva lennu pardale asumist ja lisaks tervishoiuasutuse poolt väljastatud tõendi selle kohta, et nad on terved ja võivad reisida.