LÕUNAMAA LINN ⟩ Katedraalid, koroonatestid ja kerjused

Üsna pea pärast Gruusiasse jõudmist sain aru, et mida iganes ma sellest riigist ootasin, olin oma eelarvamustega puusse pannud. «Девочка, девочка,» vaadati mulle tänaval anuvalt järele, «Хоmите сделать ПЦР-тест? Может тур по Грузии?»

PCR-teste ning reise riigi eri otsadesse pakutakse tõepoolest iga kümne meetri tagant. Enamasti on pakkujate näol tegemist 18–20-aastaste noortega, kes seisavad samas kohas iga päev hommikust õhtuni, nii vihma kui rahega. Turiste pole aga kaugeltki piisavalt, et suurele pakkumisele vastata, ning seetõttu on ahastus müügimeeste hääles kaugele kuulda.