KASULIK ⟩ 5 nõuannet, et lastega pandeemia ajal reisimine läheks võimalikult valutult

Õnneks on palju nippe ja trikke, mida nutikad vanemad reisides appi saavad võtta ning mis aitavad meelt lahutada ning reisi meeldivamaks teha ka siis, kui lend viib teisele mandrile.

Viis nõuannet lapsevanematele, kes lähevad reisile koos lastega:

1. Räägi lastega reisist rohkem kui tavaliselt

Pandeemia ajal lendamine näeb välja ja tundub veidi teistsugune, seega tasub lapsi aegsasti ette valmistada selleks, mida nad võivad oodata. Selgitage noorematele lastele, et kõik vanemad lapsed ja täiskasvanud kannavad kogu aeg maske ja nad ei saa salongis liikuda, välja arvatud tualeti kasutamise ajal. Tuletage neile meelde, et oluline on võimalusel säilitada füüsiline distants ja olla lennujaamas viibides oma vanemate lähedal.

2. Võta kaasa lauamänge

Alati on hea mõte igaks juhuks käepärast võtta mõni alternatiivne meelelahutus. Kuigi ilmselgeks valikuks võivad olla nutitelefonidesse ja tahvelarvutitesse alla laaditud mängud ja lemmiksaated, siis kaardimängud, mida lapsed saavad omavahel mängida, värviraamatud ja ajakirjad hoiavad neid samuti hõivatud ja tagavad rahu.

Juhul kui te soovite lennu ajal koos filme vaadata, siis tuleks varuda ka kõrvaklappe.

3. Las snäkivad

Täis kõhuga reisimine on palju lõbusam, söömine on ka hea ajaviide. Mitme erinevas vanuses laste ema Elina Wahlman Finnairi kliendikogemuse meeskonnast räägib, kuidas tema oma lastel reisides kõhu täis hoiab. «Terve perekonnaga reisides toiduga ei riski,» ütleb Wahlman. «Praktikas tähendab see seda, et kasutan võimalust lendudel, kus söök on piletihinna sees, valida lastele road juba ette. Nii saan olla kindel, et toiduvalik nende maitsemeeltele sobib. Samuti pakin lastega reisides alati käsipagasisse mõned vahepalad, mida läheb eriti vaja mandritevahelistel lendudel, kus on kaks söögikorda, mille vahele võib jääda mitu tundi,» õpetab Wahlman ning lisab: «Müslibatoonid, kreekerid või rosinad on meie pere lemmikud, kuna neid saab turvakontrollist läbi viia.»

Imikuga reisides on hea mõte kaasa võtta oma beebitoit. Mandritevahelistel lendudel on tavaliselt paar purki beebitoitu olemas, kuid saadavus võib olla piiratud. Piima ja imikutoidu saab tavaliselt salongi tuua originaalpakendis, avamata. Hea on teada, et piiratud panipaiga tõttu pardal ei pruugi olla külmik saadaval. Pikkadel lendudel saab salongipersonal imikutoitu ka soojendada.

4. Pühi ja desinfitseeri

Kuigi lendude vahel puhastatakse lennukisalongi põhjalikult ja iga lennu puhul saavad reisijad isikliku desovahenditekomplekti, soovitame endaga siiski kaasa võtta lisaks antibakteriaalseid salvrätikuid. Siis oled kindel, et kõik pinnad, mida lapsed hakkavad kordamööda puutuma, on puhtad ja viirustevabad. Ka pärast snäkkimist on mõttekas laste käsi puhastada. Oma desinfitseerimisvahendite olemasolu vähendab ka vajadust salongis ringi liikuda, nii jääb ära pidev tualeti vahet sagimine.

5. Kontrolli ja veendu