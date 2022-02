PÕHJA-AAFIKA ⟩ Maroko avab ettevaatlikult taas riigipiirid

Seoses omikroni tüve avastamisega novembris kribinal-krabinal oma piirid sulgenud Maroko laseb 7. veebruarist riiki turiste taas sisse, kuid oodatud on vaid vaktsineeritud reisijad, kel enne reisi 48 tunni sees tehtud ka PCR-test. Teadupärast võib PCR-test püsida positiivsena mitu kuud pärast koroonaviiruse läbipõdemist. Lisaks on Visit Morocco kodulehe andmeil nõutud, et kõik reisijad teevad kiirtesti saabudes, kusjuures teatud reisijategrupid peavad lisaks tegema ka PCR-testi. Sellestki ei paista piisavat, sest Visit Morocco lehel lisatakse, et osad reisijad allutatakse veel täiendavalegi testimisele 48 tunni sees alates saabumisest oma hotellis või elukohas.