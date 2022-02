SEITSE KÜSIMUST ⟩ Margus Kalam: «Kaks India noormeest tahtsid mult Goas raha ära võtta, aga siis ma laulsin neile»

Meeldivaid inimesi on igas riigis. Lihtsalt tuleb nendega lähemalt tuttavaks saada. Kõige meeldivamad inimesed elavad paljude arvates Birmas (Myanmaris). Enne ei uskunud, kui ise käisin kogemas. Kõik, kes seal käinud olid, rääkisid ainult inimestest. Vaatamisväärsuseid mainiti ka, aga eelkõige tulid alati inimesed jutuks. Neil oli õigus, aga eks sealgi on musti lambaid. Samas, kui ma nüüd arvuliselt mõtlen, et kus riigis on mul kõige rohkem selliseid tuttavaid ja sõpru, kellega on alati meeldiv kohtuda ja keda usaldan, siis on need Nepal ja India.