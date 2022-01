Euroopa Liidus muutub tõhustusdoosita reisimine raskemaks

Euroopa Komisjoni otsusega kehtestati alates 1. veebruarist 2022 EL digitaalse vaktsineerimistõendi kehtivuseks 9 kuud (täpselt 270 päeva) pärast esmast täisvaktsineerimist (2 doosi või Jansseni puhul 1 doos). Otsuse taga on see, et koroonavaktsiinide toimeaeg osutus oodatust lühemaks, lisaks tuli peale nakkav omikroni tüvi. Selleks, et koroonasertifikaat kehtivust ei kaotaks, on vajalik teha tõhustusdoos.

Tõhustusdoose tähistatakse koroonatõendil järgmiselt:

3/3, kui tõhustusdoos järgneb esmasele 2-doosilisele vaktsiinile.

2/1, kui tõhustusdoos järgneb 1-doosilisele vaktsiinile või ühele doosile 2-doosilisest vaktsiinist, mille on saanud Covid-19 läbipõdenud isik.

Tõhustusdoosi saanute EL digitaalsete vaktsineerimissertifikaatide aegumistähtaega pole piisavate teadusandmete puudumisel praegu sätestatud.

Koroonatõendi kehtivus võib olla veelgi lühem

Paljud riigid on aga lühendanud esmase vaktsineerimistõendi kehtivust veelgi. Näiteid:

Itaalia - 6 kuud

Belgia – 150 päeva

Austria – 180 päeva

Kreeka – 7 kuud

Läti – Jansseni vaktsiin 5 kuud

Ungari – 6 kuud

Malta – 3 kuud

Kus on trikk?

Nüüd võib tunduda, et mis mõte on ühenduse üleselt leppida kokku esmaste vaktsineerimistõendite kehtivusajaks 270 päeva, kui liikmesriigid kehtestavad ikka oma reegleid? Tegelikult siin otsest vastuolu polegi. Trikk on selles, et kui EL liikmesriiki sisenemisel aktsepteeritakse koroonatõendi kehtivusajana 270 päeva, siis tõhustusdoosita reisijaid võivad oodata siseriiklikud piirangud, mida on kõikidel liikmesriikidel õigus täiendavalt kehtestada. EL riikide vaktsineerimistõendite kehtivusaja lühendamise põhitõukaja ongi riikide soov suunata oma kodanikke tõhustusdoosi saama.

Vaadates praegusi trende, on Euroopas suund siiski siseriiklike piirangute kaotamise poole. Loodetavasti on suvise reisihooaja alguseks piirangute teema vähemalt vaktsineeritute puhul üldse maas.

Hetkel aga tasub mõnda EL riiki reisides eelnevalt tutvuda seal kehtivate piirangutega portaalis reopen.europa.eu (kus masintõlge eesti keelde on kohati karauul), reisitargalt.vm.ee või riikide valitsuste ja turismiametite veebilehtedel.