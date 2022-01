VALTTERI ⟩ Helsingis valmistutakse erakordseks lumetormiks

Helsingi piirkonnas peaks torm vallanduma õhtupoolikul ning tuuleiilid kiirusega 20 meetrit sekundis koos paksu lumesajuga võivad nähtavuse muuta väga halvaks, kirjutab Helsingin Sanomat. Lund oodatakse juurde sadavat ka pühapäeval ning kokku võib seda langeda kuni 40 sentimeetrit. Taolise lumekoguse väljavedu võib linnast võtta nädalaid. Iltalehti andmetel on pühapäeva hommikul madalrõhkkonna keskus Hiiumaa ja Saaremaa kohal. Tallinki pressiesindaja sõnul on võimalik, et öösel võivad ära jääda Soome ja Rootsi vahel liikuvate laevade peatused Ahvenamaal, kuid muid laevu oodatakse püsivat siiski sõiduplaanis.