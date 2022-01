AMEERIKA TEEDEL ⟩ Läbi jäävihma päikest otsima

Kuidas me ometi julgesime praegu autoga lausa kaks korda läbi USA sõita, kui pandeemia kogub jälle tuure? Meid julgustas see, et oleme mõlemad kolmekordselt vaktsineeritud, kasutame ainult N95-maske, toitu ostame kaasa ja sööme autos või vabas õhus. Inimestest hoiame eemale. Kohtume ainult vaktsineeritud, tervete pereliikmetega. Uskusime, et nõnda on võimalik ohutult reisida, kui neid reegleid täita. Lootsime, et püsime terved ega nakatu sel reisil ega koduski.