Head muljet jätta on tegelikult lihtne ning kahtlemata on esmatähtis see, et tuba oleks puhas. Vähemasti voodi. Olen valmis võtma selle peale lahjemat sorti mürki, et kõikvõimalikud rasked kirjust kangast päevatekid ja ilupadjad, millega mõnigi hotell voodeid dekoreerida armastab, näevad pesumasinat või keemilist puhastust vähem kui põhjapõdrad detsembripäikest.