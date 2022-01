Aasia üks kõige saarerikkamaid riike avaneb taas turismile

Ka Eesti kuulub pooleteistsaja riigi hulka, mille kodanikud veebruari teises pooles Filipiinidele siseneda saavad, kuid seda siiski vaid eeldusel, et olemas on vaktsineerimistunnistus ja et negatiivne PCR-test on tehtud 48 tunni sees enne riiki saabumist. Karantiini jääma ei pea, kuid reisijail palutakse 7 päeva jälgida oma tervist ning nähtude ilmnemisel neist teada anda. Tervist võib muidugi olla mõistlik jälgida kauemgi, sest kaks aastat rangelt piire sulgenud Filipiinidel on Omikron toonud kaasa tugeva nakatumislaine ning seda on öeldud välja ka põhjusena, miks turismi enam kauem mõtet suretada pole.