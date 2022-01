MUUTUVAD REEGLID ⟩ Norra kaotas karantiininõude vaktsineerimata reisijaile

Välisministeeriumi kinnitusel on alates 26. jaanuarist võimalik Norrasse reisida ka vaktsineerimata isikutel, kes pidid siiani Norrasse saabudes jääma karantiini. Nüüdsest on see nõue kadunud ning jäänud on vaid kohustus tõestada oma nakkusohutust PCR- või antigeeni testi negatiivse tulemusega, mis on tehtud 24 tunni jooksul enne riiki sisenemist või lennuki pardale asumist. Lisaks tuleb veel üks test teha ka Norra piiril või erijuhul kuni 24 tundi pärast seda.