LUMEKRIIS ⟩ Liiklus Istanbuli lennujaamas on jätkuvalt sisuliselt seiskunud

Kuni 41 sentimeetri paksune lumekiht on Istanbuli lennujaamas põhjustanud kaose ning peaaegu kõik lennud on ka ööl vastu kolmapäeva tühistatud. Siiski on üksikud lennud suutnud startida, näiteks väljus teisipäeval kell 20.24 kohaliku aja järgi Turkish Airlinesi lend Houstonisse, mis oleks lennuplaani kohaselt pidanud minema välja kell 14.30.

Enamus lende on siiski annuleeritud. Tühistatud oli ka Turkish Airlinesi teisipäevane Istanbul-Tallinn-Istanbul lend, kuid neljapäevane on praeguse seisuga sõiduplaanis. Lennuliikluse normaliseerumine pärast taolist erandolukorda võib võtta päevi.

Lennujaam kinnitab sotsiaalmeedias, et on jaganud segipaisatud plaanidega reisijaile välja 3600 tekki ja 27500 söögikarpi. Samas on mõned reisijad kurtnud, et neile pole antud isegi pudelit vett.