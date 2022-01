TEISTSUGUSED TOOLID ⟩ Lufthansa ja Swiss uuendavad oma Premium Economy kabiini

Saksa kompanii Zim Aircraft Seating asub uuendama Lufthansa ja Swissi pikamaalennukite Premium Economy klassi kabiine. Uue generatsiooni ZIMprivacy tool erineb seni kasutuselolnutest eeskätt seetõttu, et istme seljatuge pole võimalik langetada taha (manööver, mis ei meeldiks reeglina sugugi rida tagapool istujaile), vaid kogu tool nõtkub mugavamat lösutamisasendit sisse võtta soovides pigem ettepoole. Toolide varustusse hakkavad muuhulgas kuuluma ka eriti suur meelelahutusekraan, kokteiliklaasi lauake ning lugemislamp. Veebiväljaande Simpleflying kinnitusel on esimesed ZIMprivacy istmed paigaldatud märtsikuus Swissi Boeing 777 ja Airbus 340 lennukitesse. Veebiväljaanne Loyaltylobby täpsustab, et Lufthansal saavad esimesena uued istmed Boeing 747-800 lennukid, seejärel aga Boeing 787 Dreamliner ja Airbus 350 lainerid.