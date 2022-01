TAASTUV NORMAALSUS ⟩ 11. veebruarist saab Suurbritanniasse testimiseta

Kui juba praegu saavad vaktsineritud Suurbritanniasse lennata ilma reisieelse testita, siis alates 11. veebruarist kaob nõue teha test teisel saabumisjärgsel päeval. Uuendusest on teatanud Inglismaa ja Šotimaa, formaalselt eraldi otsustusõigusega Põhja-Iirimaa ja Wales järgivad tõenäoliselt peagi oma naabermaade eeskuju. Endiselt tuleb aga ära täita reisieelne Passenger Locator Form.

Vaktsineerimata isikuil on samuti võimalik Ühendkuningriiki sõita, kuid neil tuleb teha test reisi eel ja teisel saabumisjärgsel päeval. Karantiini peavad jääma vaid need, kelle test on positiivne.