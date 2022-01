ÕNNELIK PÄÄSEMINE ⟩ «Jänes» lendas lennuki rattakoopas Aafrikast Amsterdami

Õhusõit Nairobist Amsterdami võtab aega umbes kaheksa tundi. Kuidas mõned end lennuki rattakoobastesse peitnud ellu jäävad, on ebaselge, sest õhtutemperatuur võib lennukõrgusel langeda allapoole 60 miinuskraadist ning õhus pole nii kõrgel ka inimese elutegevuseks vajalikul määral hapnikku. Lennukijäneste elulemust uurinud dr. Stephen Véronneau on avaldanud arvamust, et teatud tingimustel on inimkeha suuteline langema talveund meenutavasse seisundisse, milles hapnikuvajadus oluliselt langeb. Dr. Véronneau oli aastatel 1947 kuni 2013 uurinud 99 juhtumit rattakoopas lennata püüdnutega, kellest ellu jäid 23. Tõenäoliselt on hukka saanute arv suurem, sest mitmed võisid pudeneda märkamatult alla siis, kui lennuk maandumist alustades näiteks mere kohal rattad välja laseb.