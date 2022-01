JÄRJEJUTT ⟩ Nohune reis ümber Araabia lahe II: ümberistumine Dubais

Mõned minutid hiljem võtsin ma sisse oma ettenähtud istekoha 3D, mis mu kergeks nördimuseks ei olnudki akna all, nagu naiivselt olin kõrbe kohal päiksetõusu tervitada tahtes lootnud. 3D paiknes kahest vahekäigust ümbritsetuna hoopis lennuki keskosas. Sellegipoolest oli see üsnagi meeldiv iste koos oma teleri, lambikese, jalgade väljasirutamiseks mõeldud sopistuse ning klaaside ja raamatute toetamiseks vajaliku lauakesega. Küünitasin vaatama, et kas keegi juba läheneb kandikule asetatud šampanja- või vähemasti mahlaklaasidega, aga mõistagi kedagi ei tulnud. Selline see Finnair äriklass on: vaikne, jahe, pisut kõle ja kergelt autistlik. Nagu varakevadine päev kasemetsas.

Marhaba tähendab araabia keeles rõõmsat tervitust ning naiivselt olin lootnud, et sellise südamliku lipukirja all maksab reisija jaoks oluline teenus umbes kuus eurot, kindlasti mitte rohkem kui kümme. Marhaba letis istuv daam teatas aga harpüia tundetusega, et Tallinnas ära antud pagasiüksuse Pakistan Internationali lennule suunamise hind on 330 dirhamit (umbes 80 eurot), mis pani loomupärases kokkuhoidlikkuses mind angervaksapuru tollikõlbulikkust kiiresti ümber hindama. Järgnes umbes pooletunnine sabalohe piiril, erinevate dokumentide esitamine luikvalgetes rüüdes šeikidele, kohustuslik pildisessioon (mille tulemust pildistatavale õnneks ei näidatud) ning lõpuks kohvri lohistamine mööda erinevaid eskalaatoreid ja koridore terminali sellesse osasse, kus pidi peagi algama Pakistan Internationali check-in. See töö oli delegeeritud järgmisele mitte eriti heatujulisele lennujaamatöötajale, kes nõudis karmide hüüatustega aina uusi dokumente (viisa, vaktsineerimistunnistus, kindlustus, PCR-testi tõend jne) mu kilosest paberipakist ning signaliseeris pabereid lapates oma järskude käeliigutuste (ja tegelikult ka kogu ülejäänud kehakeelega), et tal poleks tegelikult midagi selle vastu, kui õnnestuks leida mingigi põhjus mind Pakistan Internationali lennule mitte lubada. Oli selge, et ma ei näe tema meelest välja nagu isik, kes Pakistani reisima peaks. Paraku ei õnnestunud leida keeldumiseks alust. Isegi Pakistani Pass Track ankeet oli mul täidetud.