RASKE HOTELLIÄRI ⟩ Soome veteranpoliitiku Pärnu hotell ei taha kaubaks minna

2015. aastal Pärnus hotelliärisse sisenenud veteranpoliitik plaanis hakata hotelli kasutama reisisihina Soomes sotsiaalhoolekannet vajavatele noortele ja lastele, kuid äri ei läinud käima päris oodatud moel. Iltalehti andmeil oli operaatorfirma Vuokko & Paavo käive 2020. aastal vaid 8000 eurot, 2019. aastal aga ligi 45 000 eurot. 2019. aastal pani Väyrynen suurt eramaja meenutava 11 toaga hotelli ka müüki. Iltalehti hinnanguil on hotelliäri Pärnus raske, kuna turule on sisenenud mitmeid uusi hotelle ja hinnasurve suur. Ka asuvat Inge Villa kesklinnast veidike kaugel. Ajalehe andmeil ostis Väyrynen elektriküttega maja 480 000 euroga ning praegu on soovitud müügihinnaks 570 000 eurot. Kuulutus on leitav ka KV.ee kinnisvaraportaalist.