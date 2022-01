JÄRJEJUTT ⟩ Nohune reis ümber Araabia mere I: «Kama kõik, kus põed»

Olin jaanuarikuist reisi Pakistani plaaninud ette mitu kuud. Juba sügise algul hakkasin asju ajama viisa saamiseks, mis eeldas, otsekui läänemaailma külastamine veerand sajandit tagasi, endale esmalt küllakutsuja leidmist ning siis pika ja põhjaliku ankeedi täitmist. Ingliskeelses küsitlustikus päriti ameti, varem külastatud maade, perekonnaseisu ja usulise kuuluvuse kohta ning hoiatati, et viisat ei anta puudusekannatajatele (destitutes), ebaterve mõistusega isikutele, võltsitud kauba tarnijatele ja neile, kelle puhul on arvata, et nad võiksid kahjustada Pakistani huve. Mina ei tahtnud aga kahjustada Pakistani huve, vastupidi; terve elu oli Pakistan mind paelunud. Suuresti toidu pärast, mis on tundunud nii veetlevalt tuline, rasvane ja aromaatne. Kašmiiri tšillikaunadest punane.

Mõne aja pärast sain e-maili, milles Pakistani viisaametnik teatas, et mul on vaja ankeeti teha täpsustusi. Seda, missuguseid täpsustusi täpselt vaja on, liiga selgelt ei öeldud, kui aega anti taotluse viimistlemiseks samas vaid nädal. Igatahes ajas see mind omajagu ärevaks. Kirjutasin täiendusteks uuesti aktiveerunud viisavormi siis võimalikult ausalt, et tahan minna Pakistani sööma (mõned road Lahores ja mõned ka Karachis, kus lootsin toidu olevat iseäranis vürtsika) ning leidsin siis ka ühe kohaliku reisibüroo, kes kinnitas mõõduka tasu eest ametlikult, et nad hoolitsevad mu kulinaarse ringreisi organiseerimise eest. Rohkem ei saanud ma Pakistani viisaametnikelt mingit vastust ja olin täiesti kindel, et avaldus on ebaterve mõistuse ilmnemise asjaoludel kõrvale tõstetud. Kuid kui ma millalgi nädalaid hiljem siiski Pakistani viisaportaali sisse logisin, oli kuni jaanuarini keskpaigani kehtiv e-viisa juba ammu väljastatud. Olin väga meeldivalt üllatunud.

Pakistani sõitmine ei ole otseselt odav. Õnneks alustas Turkish Airlines aasta lõpus kampaaniaga, mille raames oli võimalik saada 30% allahindlus nende niigi soodsatest püsilendajaprogrammi miilipiletitest, mistõttu õnnestus mul soetada pilet Milanost läbi Istanbuli Islamabadi vaid 21000 Miles & Smiles boonusmiili ja 146 euro ning 6 sendi eest, sealjuures äriklassis. Rikas ma ei ole, kaugel sellest, kuid mida vanemaks saan, seda enam tundub äriklass ainsa inimliku viisina reisida pikemaid maid. Selles ilmses konfliktis ongi aegajalt lahenduseks võimalus kasutada boonusmiile, milliste teenimine eeldab muidugi omakorda seda, et suur osa sissetulekust kulub piletitele. Nii pole lootust repinskilikku finantssõltumatust saavutadagi, kuid äriklass on ikkagi meeldiv. Ei jõua küll enne turistiklassi kohale, kuid toolid on veidike suuremad ning stjuardessid ei tule nii kergesti ütlema, et nüüd on vein küll otsa lõppenud.

Selle pärast, mismoodi Milanosse saada, ma ei muretsenud. Ryanairi lennud Bergamosse on Tallinnast regulaarselt saadaval 8 euro eest ning kui broneerida endale väikse lisatasu eest tool lennuki esimesse ritta, on seegi lendamiseks üsna meeldiv ja tsiviliseeritud viis.