PÄIKEST JAGUB KÕIGILE ⟩ Kaotatud linn, mis pole kunagi kadunud

Kelle ettekujutuses koosnevad Kanaari saared hiiglaslikest hotellidest, iiri pubidest ja loendamatutest turistidest, on kindlasti siiras hämmingus, kuuldes, et Platon või vähemalt tema tõlgendajad kahtlustasid, et Kanaarid ongi Atlantis – müütiline, katastroofi järel merre vajunud võimas, rikas ja imeline maa ja riik! Las Palmas de Gran Canarias on Atlantise riismeid siiski aimata.