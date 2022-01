SAGEDUSE SEGADUS ⟩ Miks tühistavad mitmed lennufirmad lende USAsse?

Mitmed rahvusvahelised lennufirmad on ajutiselt peatanud Ameerika Ühendriikidesse lendamise seoses 19. jaanuariks planeeritud 5G võrgu käivitamisega paljude suurte lennujaamade ümbruses. Näiteks tühistas teisipäeval lennud San Franciscosse, New York Kennedysse, Newarki lennujaama ning Chicago O´Haresse Air India ning Emirates on peatanud lennud Bostonisse, Chicagosse, Dallas-Fort Worthi, Houstonisse, Miamisse, Newarki, Orlandosse, San Franciscosse ja Seattlesse. Associated Pressi teatel on lendude tühistamisest teatanud ka kaks Jaapani lennufirmat, All Nippon Airways ning Japan Airlines. Ettevaatusabinõusid rakendatakse, kuna lennufirmad on mures, et 5G võrgud võivad häirida eeskätt pikamaalendude jaoks olulise Boeing 777 lennukitüübi altimeetreid ehk kõrgusemõõdikuid ning see võib muuta võimatuks maandumise halva nähtavuse tingimustes.