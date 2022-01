VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ Aasta Provence´is: «Kõndisime koju kõhtusid enda ees lükates ja võimetud rääkima»

Ta läks nördimusest puhevile ja asus suurt nuga teritama nii energiliselt, et me astusime sammu tagasi. Kas me ikka teame, päris ta, et meie ees seisab ekspert, võimalik, et kõige suurem perbonata-spetsialist kogu Vaucluse’is? Tema naine noogutas, silmis imetlus. Kuulge, ütles mees ja vehkis meie nina all kümme tolli pika teravaks ihutud noateraga, ma olen kirjutanud sellest raamatu, kõige tähtsama raamatu, mis sisaldab põhiretsepti 20 variatsioonis. Tema naine noogutas uuesti. Proua mängis silmapaistva kirurgi kõrval seisva vanemõe rolli, ulatades mehele aina uusi nugasid, mis tuli enne lõikust teravaks ihuda.

Me vist nägime välja nii, nagu oleks see meile piisavalt sügavat muljet avaldanud, sest nüüd tõi lihunik lagedale võluva tüki vasikaliha ning tema hääletoon muutus professorlikuks. Ta lõikas lihatüki parajaks, tükeldas kuubikuteks, täitis väikese koti hakitud maitsetaimedega, ütles, kust saab osta parimat paprikat (neli rohelist ja üks punane, värvide kontrast on ilu pärast), võttis retsepti meiega kaks korda läbi, olemaks täiesti kindel, et me ei hakka mõnda bêtise’i[9] sooritama, ning soovitas toidu juurde sobivat Côtes du Rhône’i.

Gurmaane on Provence’is paksult ning tarkusepärleid võib teinekord pudeneda kõige ebatavalisematest allikatest. Me hakkasime juba harjuma tõsiasjaga, et prantslased võtavad söömist niisama kirglikult nagu teised rahvad sporti ja poliitikat, aga olime siiski üllatunud kuuldes, et põrandapuhastaja monsieur Bagnols viib läbi kolmetärnirestoranide hindamist. Ta oli tulnud Nîmes’ist meie kivipõrandaid liivaga puhastama ja kohe algusest peale oli selge, et see mees oma kõhuga ei naljata. Iga päev kooris ta täpselt keskpäeval töökombinesooni seljast ja suundus kaheks tunniks mõnda kohalikku restorani.

Tema hinnangu kohaselt polnud meie oma halb, aga muidugi polnud seal miski päris see, mis Beaumanière Les Baux’is. Beumanière’il on kolm Michelini tärni ning Gault-Millau teejuhis andis sellele 17 punkti 20-st. Seal, teatas monsieur Bagnols, on ta söönud tõeliselt erakordset meriahvenat en croûte[10]. Pandagu tähele, Roanne’i Troisgros on küll samuti suurepärane asutus, kuigi asukoht jaama vastas ei võimalda nii kaunist ümbruskonda kui Les Baux’s. Troisgros’l on kolm Michelini tärni ja Gault-Millau teejuhis 19½ punkti 20-st. Ja nii muudkui edasi, ise samal ajal põlvepolstreid kohendades ja põrandat hõõrudes edasi liikudes. Nõnda oli meil personaalne teejuht, kes tegi meid tuttavaks Prantsusmaa viie-kuue kõige kallima restoraniga, mida monsieur Bagnols oli oma iga-aastaste nautimisretkede raames külastanud.

Ta oli korra käinud ka Inglismaal ja söönud ühes Liverpooli hotellis lambapraadi. Praad oli olnud hall ja leige ja maitsetu. Aga muidugi teavad ju kõik, ütles ta, et inglased tapavad lambaid kaks korda: esimest korda siis, kui lihunik looma tapab, ja teist korda siis, kui nad looma praeks teevad. Mul ei jäänud muud kui minu rahvuskööki tabanud hävitava põlguse ees taganeda. Jätsin mehe põranda kallal töötama ja järgmisest Bocuse’i külastamisest unistama.

[1] aniisilikööri

[2] vorstid

[3] õhukeste pardilihaviilude

[4] uue köögi (tegu on uudse suunaga kulinaarias, millele panid 1972. aastal aluse Henri Gault ja Christian Millau)

[5] pabulaid

[6] torti

[7] kapi

[8] väga soliidne

[9] rumalust

[10] krõbeda koorikuga