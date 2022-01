PÖÖRANE ⟩ Tai hotell nõuab negatiivse arvustuse jätnud turistilt ligi 80 000 eurot

See lugu võib paljudele veidi tuttav tunduda. Tõepoolest, analoogne lugu juhtus Tais ka 2020. aastal, kui Koh Changi hotell ähvardas kohtuga ühte Ameerika turisti negatiivse arvustuse eest Tripadviori lehel. Tais käsitletakse laimamist nimelt mitte tsiviil-, vaid kriminaalasjana ning ka juhul, kui kriitika hotelli kohta on aus ja igati õigustatud, et päästa see hotelli võimalikest juriidilistest vastusammudest.