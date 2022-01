KÜSITAKSE PABEREID ⟩ Mõned Mehhiko osariigid muudavad koroonareegleid

Kui Mehhikosse sisenemine ei eelda jätkuvalt ei vaktsineeritust ega isegi mitte negatiivse testi tegemist, siis populaarse turismimaa läänekaldal olev Jalisco osariik on nüüd reegleid muutnud ja nõuab, et avalike siseruumide (baarid, kasiinod, klubid jne) kasutaja oleks vaktsineeritud või näitaks ette vähem kui 48 tundi vana negatiivse koroonatesti, teatab väljaanne Travelpulse. Ka Tlaxcala osariik on kehtestanud uusi reegleid ja nõuab lõppenud nädalast, et näiteks hotellides majutujad oleksid vaktsineeritud vähemasti ühe doosiga. Baja California osariik soovitab ettevõtetel aga küsida kundedelt vaktsiinitõendit või vähemasti viis päeva vana koroonatesti, kuid see pole muudetud kohustuslikuks.