HOTELLIPIDAMISE VALUD ⟩ Talveunes Pädaste elektriarve ulatus üle 8000 euro

Hotell on sealjuures hooajaliselt suletud ja külastajaid talvel vastu ei võta. Breuer täpsustab, et maja hoitakse leigena ehk 12 kraadi juures, kuna madalama temperatuuri puhul hakkaks kannatama kunstiteosed ja mööbel ning tekkima hallitus. Breuer ütleb, et nad on juba paigaldanud 100 KW võimsusega päiksepaneelide pargi ja enam olukorda kuidagi omalt poolt oluliselt parandada ei saa. Ajaloolisi hooneid polevat muinsuskaitse reeglite tõttu võimalik ka oluliselt ümber ehitada, et saavutada küttealast kokkuhoidu seeläbi.