REISILE TESTITA ⟩ Suurbritanniasse ja Iirimaale sõitmine läks taas lihtsamaks

Iirimaale saabuvad täisvaktsineeritud reisijad ja alla 12-aastased lapsed ei pea alates 6. jaanuarist enam reisi eel testi tegema, teatab citizensinformation.ie. Sama kehtib ka neile, kes on positiivse COVID-19 PCR-testi andnud enam kui 11 ja vähem kui 180 päeva enne reisi ehk viirushaiguse läbi põdenud. Ülejäänud peavad end varustama siiski negatiivse PCR-testiga, mis pole vanem kui 72 tundi riiki saabumise hetkeks. Karantiininõue on kaotatud, küll tuleb aga täita Passenger Locator Form .

Suures plaanis analoogne areng on toimunud Suurbritannias, kus alates 7. jaanuari hommikust ei ole Trip.ee teateil täisvaktsineeritud reisijail või alla 18-aastastel enam vaja reisi eel testi teha, sellal kui vaktsineerimata reisijaile jääb reisijärgse isolatsiooni ja saabumiseelse testi nõue kehtima. Transpordiminister Grant Shapps on Twitteris säutsunud, et reisieelse testi nõue kõigile saabujaile ei ole enam proportsionaalne. Vajalik on siiski teha test teisel saabumisjärgsel päeval, kuid alates 9. jaanuarist võib see olla kas PCR-test või kiire antigeenitest, mis peab olema broneeritud.