INETU LUGU ⟩ Qatar Airways nõuab Airbusi käest üüratut kahjutasu

Sama probleemiga on olnud hädas teisedki Airbus 350 lennuki kasutajad, sealhulgas Finnair ja Lufthansa. Euroopa lennufirmad on värvi koorumises näinud siiski rohkem kosmeetilist probleemi. Qatar Airways nõuab Reutersi teateil Airbusilt 618 miljonit dollarit ja lisaks 4 miljonit iga päeva eest, mis lennukid maa peal seisma peavad. Airbus on teatanud, et eitab kategooriliselt süüd ning kinnitab, et lennuoperaatoreid on õpetatud, mismoodi kooruva värvi probleemiga toime tulla.